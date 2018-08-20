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40 yıldır emek harcadığı Hierapolis’e veda ediyor

1978’den bu yana Kenti’ndeki kazılara emek harcayan İtalyan arkeolog Francesco D’Andria çalışmalarına son verme kararı aldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
40 yıldır emek harcadığı Hierapolis’e veda ediyor
ASISTAN olarak geldiği Kenti'nde 40 yıl kazı çalışmalarına katılan ve bu süreçte "ikinci vatanım" dediği 'den kopamayan İtalyan arkeolog Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, emekli olmasına rağmen bir süredir devam ettiği kazıları eylül ayında bırakma kararı aldı. Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, 1978 yılında asistan arkeologken sadece 2 aylığına Hierapolis'e geldiğini, karşılaştığı arkadaşlık, doğal ve tarihi güzellik dolayısıyla Türkiye'den kopamadığını söyledi. Türkiye'de bu kadar çalışmayı hiç aklına getirmediğini dile getiren D'Andria, şunları kaydetti: "Sadece 2 aylığına gelmiştim ama burada özel bir yer buldum. Türkler arkadaşça yaklaştı ve çalışmaya devam ettim. 18 sene kazı başkanlığı yaptım, 40 sene uzun bir zaman. Anılarım çok fazla... Türkiye benim ikinci vatanım oldu."
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40 yıldır emek harcadığı Hierapolis’e veda ediyor
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