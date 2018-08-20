40 yıldır emek harcadığı Hierapolis’e veda ediyor

ASISTAN
olarak geldiği Hierapolis Antik
Kenti'nde 40 yıl kazı çalışmalarına katılan ve bu süreçte "ikinci vatanım" dediği Türkiye
'den kopamayan İtalyan arkeolog Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, emekli olmasına rağmen bir süredir devam ettiği kazıları eylül ayında bırakma kararı aldı. Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, 1978 yılında asistan arkeologken sadece 2 aylığına Hierapolis'e geldiğini, karşılaştığı arkadaşlık, doğal ve tarihi güzellik dolayısıyla Türkiye'den kopamadığını söyledi. Türkiye'de bu kadar çalışmayı hiç aklına getirmediğini dile getiren D'Andria, şunları kaydetti: "Sadece 2 aylığına gelmiştim ama burada özel bir yer buldum. Türkler arkadaşça yaklaştı ve çalışmaya devam ettim. 18 sene kazı başkanlığı yaptım, 40 sene uzun bir zaman. Anılarım çok fazla... Türkiye benim ikinci vatanım oldu."