5 kaşık kavurma 520 kalori

EŞREFPAŞA
Hastanesi, Kurban Bayramı
öncesinde vatandaşlara sağlıklı beslenme önerisinde bulundu. Sindirimi zor bir besin olan "etin" bayramda doğru ve dengeli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuğçe Kahraman
, "5 yemek kaşığı kavurma tükettiğiniz zaman 520 kalori kadar bir enerji, 42 gram kadar da yağ alıyorsunuz. Ancak etleri haşlama veya ızgara olarak tüketirseniz, 300 kalori ve 10 gram yağ alıyorsunuz" dedi. Kahraman, etlerin tereyağı veya kuyruk/iç yağ koyulmadan, kendi suyunda ve kısık ateşte pişirilmesini önerdi. 2.5 LITRE SU IÇIN
Özellikle doymuş yağ zengin olan yağlı etler ve sakatattan uzak durulmas gerektiğini ifade eden Kahraman, "Bayram ziyaretlerinde ise çikolata, şerbetli hamur tatlıları yerine meyve, kuru meyve, sütlü tatlılar ikram edilmelidir. Sağlıklı bir beslenme için günde 2.5-3 litre su içilmelidir ve sporu ihmal etmeyin" diye konuştu.