Altınordu hazır değil

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Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde Gençlerbirliği
'ne 2-1 yenilerek ilk 2 haftayı 1 puanla kapatan Altınordu, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda hazır bir görüntü sergilemedi. Gençlerbirliği'nin Süper Lig
'deki kadrosunu koruduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi. Eroğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, bunu telafi etmek, her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Sistemi oturtmak için daha çok çalışacağız" dedi