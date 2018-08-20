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Altınordu hazır değil

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Altınordu hazır değil
SPOR Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde 'ne 2-1 yenilerek ilk 2 haftayı 1 puanla kapatan Altınordu, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda hazır bir görüntü sergilemedi. Gençlerbirliği'nin 'deki kadrosunu koruduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi. Eroğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, bunu telafi etmek, her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Sistemi oturtmak için daha çok çalışacağız" dedi
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