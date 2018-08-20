Arı gibi çalıştı meyvesini aldı

TÜRK Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi bursiyerlerinden Büşra Arı (19), Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitirdi ve uçak teknisyeni oldu. Muğla
'nın Bodrum ilçesinde yaşarken, henüz 3 yaşındayken anne ve babasını kaybeden, 2 ablasıyla birlikte Adana'daki amcasının yanına taşınan Büşra, çiftçi bir ailede büyüdü. İzmir'e gelip Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu'nda uçak teknolojisi eğitimi alan Büşra Arı, okulundan birincilikle mezun oldu. Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu işi yapan Büşra Arı, kocaman uçakların altına geçip, parça söküp takıyor. 2010 yılında açılan Uçak Teknolojisi Bölümü'nü 2017-2018 öğrenim döneminde birincilikle tamamlayan Arı, "Meslek lisesinden mezun olmadığım için alt yapıda bazı eksiklerim vardı. Ama herkes benden yüksek alır diye beklediğim derslerden en yüksek notu ben aldım. Eksiğim olduğunu düşünerek daha fazla çalışıyordum. Sınıftaki iki kız öğrenciden biriydim. Okula süslenip makyaj yaparak gidiyordum. Çoğunluk erkekti ve kaba davranışlarla karşılaştım. Ben de gömlek, pantolon giymeye başladım" diye konuştu. Stajını Antalya
'da yapan Arı, havacılıkla ilgili bir bölüm daha okumak istiyor. İş sahasının geniş olduğunu anlatan Arı, "Okulda uçak teknolojisiyle ilgili çok farklı dersler aldık. Ben bakımla ilgilenmek istiyorum. Ama elimdeki bir bilezik yetmiyor, havacılıkla ilgili başka bir bölüm daha okumak istiyorum. Havacılığın daha çok geliştiği yurt dışını hedefliyorum. Bunun yanında iş için başvurulara başladım. Geçen hafta Türk Hava Yolları'nda bir mülakata katıldım. 5 bin kişi içinde görebildiğim sadece 5 kız vardı. Geçen yıl 175 kişi işe alınmış ve içlerinde sadece 1'i kadın. Kadınların tercih etmediği bir bölüm ne yazık ki. Tercih edenler de bir süre sonra vazgeçip başka bölümlerde eğitimlerine devam ediyorlar. Ağır işler var, ama bazı işleri iki erkek de tek başına tamamlayamaz. Kuvvet gerektiren işleri birlikte yapıyoruz. Ben hiç umutsuzluğa kapılmıyorum" dedi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne bağlı 24 şubenin binlerce genç kıza destek verdiğini anlatan İzmir Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan ise, eğitim müfredatında cinsiyetçi söylemlerden kaçınılmasını istedi.