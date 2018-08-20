Babasından aldığı ilikle hayata tutundu

KÜTAHYA'DA
yaşayan Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin lösemi hastası ilkokul 2. sınıfta okuyan çocukları Emre Çatal, yaklaşık bir yıl süren zorlu mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. Ankara'da 2017'nin kasım ayında lösemi teşhisi konulduktan sonra Ege Üniversitesi
Hastanesi'nde tedavisine başlanan Emre için uygun 4 donörden 3'üne ulaşılamadı, diğeri de vazgeçti. Umutla beklediği kök hücreyi alamayan lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal, son çare olarak yarı uyumlu babasından yapılan nakille yaşama bağlandı. Babadan alınan kemik iliği ve kök hücre, 13 Temmuz'da Prof. Dr. Mehmet Akif
Yeşilipek başkanlığındaki ekip tarafından Emre'ye nakledildi. Tedavi sürecinin ardından yapılan testlerde, ailenin son umudu olan kısmi uyumlu naklin yüzde 98 tuttuğu belirlendi. Bekledikleri olumlu sonucu aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren baba Ömer Çatal, "Uzun süre donörlerden olumlu cevap bekledik, meğer uygun ilik bizdeymiş. Bizim bayramımız şimdi başladı. Dua eden, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan, donör olmak için kan bağışlayan, kampanyalara katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.