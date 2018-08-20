Çocukların okul çantaları başkandan

DENİZLİ'DE Merkezefendi Belediyesi
eğitime destek kapsamında, 'Okula Merhaba' projesiyle, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersinde Merkezefendi sınırları içerisinde 1. sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edecek. Öğrencilerin sıralarında hazır halde bulunacak olan çantalarda kalemlik, kurşun kalem gibi araç ve gereçler olacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bu sene de Merkezefendi sınırları içerisinde okula başlayan 1.sınıf öğrencilere çantalarını takdim edeceğiz" diye konuştu.