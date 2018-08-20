Ege doldu taştı

Güney ve Kuzey Ege
'de bayram tatili öncesi rezervasyonlar yüzde yüz doluluk oranlarına ulaştı. Turizm
ciler, tatilcileri "Kapıda kalmayın" diye uyarırken, yola çıkmadan kesinlikle rezervasyon yapılması gerektiğini ve ayırtılan yerlerin mutlaka teyit edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Uzun bayram tatilinin başlamasıyla, İzmir
'in turizm ilçesi Çeşme'ye tatilciler akın ederken, Çeşme'de sayısı 500'e ulaşan küçük oteller de tamamen doldu. Nüfusun 25 katına çıktığı Çeşme'de "Bayram cıvıl cıvıl geçecek" diyen ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikciler Buğday, "Çeşme bayram tatili boyunca yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Neredeyse artık rezervasyon alamıyoruz. En az 6 gece boyunca oteller dolu. Özellikle beş ve dört yıldızlı otellerin tamamında bayram programları mevcut. Çeşme de eğlence ve otelleriyle bayrama hazır. Bayram tatili boyunca 2 milyon misafir bekliyoruz" dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İç ve dış pazarda doluluk üst seviyede. Şimdiye kadar rezervasyonlarını yaptıranlar yaptırdı. Bu saatten sonra yer bulmak çok zor" diye konuştu. Edremit Körfezi Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Yahya Yavuz ise beklentilerin altında bir sezon geçirdiğini ama bayram tatili ile en