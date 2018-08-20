İzmır demokrası ünıversıtesı büyüyor

KURULUŞ
mücadelesine binası ve personeli olmadan başlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi, iki aylık kısa bir sürede biyomedikal ve tıp gibi kuruluş aşamasında açılması güç olan popüler bölümlerin de aralarında bulunduğu, mimarlık ve işletme bölümleriyle birlikte Yüksek Öğretim Kılavuzuna girdi ve aynı yıl içerisinde üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlattı. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 31 lisans ile 21 lisansüstü programın da faaliyete geçmesini sağlayarak 1,5 yıl gibi kısa bir sürede, 30'u aşkın idari, 120'yi aşan alanında yetkin akademik personel ve 2 bin 800'ü aşan öğrenci sayısıyla Türkiye
'ye yüksek öğretime genç, dinamik ve modern bir üniversite kazandırdı. Fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında söz sahibi, teknolojik yeniliklerde önder ve AR-GE faaliyetleri ile öncü bir kurum haline gelmesi hedefiyle yola çıkan Tunçsiper ayrıca, çabası ve girişimleri sayesinde Karabağlar Belediyesi
sınırları içerisinde 385 bin metrekare alanın üniversite yerleşke alanı olarak tahsis edilmesini sağladı.