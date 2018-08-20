Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği

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Bayramı öncesi İzmir Kemeraltı Çarşısı
'nda bayram alışverişi başladı. Vatandaşlar, bayram ziyaretlerine gelecekler için şeker ve çikolatalarını alırken, bayramlık kıyafet almayı da ihmal etmedi. Kimi esnaf bayram dolayısıyla hareketlilik yaşarken, kimileri de eski bayramların kalmadığını ve vatandaşların yaz mevsimi dolayısıyla bayramı fırsata çevirerek tatil beldelerine gitmesinden yakındı. Kemeraltı esnaflarından Olcay Bıçak, hareketliliğin eski bayramlara göre daha az olduğunu belirterek, "Malum tatil 9 gün uzun olunca insanlar tatile kaçtı. Eski bayramlar, eski hareketlilik kesinlikle yok. Mevsimin yaz olmasıyla birlikte tatile daha önem veriliyor. Bayramın yaza denk gelmesi bizi tabii ki etkiliyor. Yine de Allah bereket versin" dedi.