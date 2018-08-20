Menderes kurbana hazır

BUGÜN NELER OLDU

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçe genelinde belirlenen satış ve kesim yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner Müdürlüğü tarafından denetimler sıklıkla gerçekleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm camilerinde temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Menderes'te her yıl olduğu gibi bu yılda bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz satış ve kesim alanlarında kontrollerini gerçekleştiriyor, camii temizliklerimiz tamamlandı. Menderes'te bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız" dedi.