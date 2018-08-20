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Polisin yaraladığı köpek tedavi altında

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Polisin yaraladığı köpek tedavi altında
İZMİR'İN Bayraklı İlçesi'nde işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisinin bacağını ısırdığını iddia ederek silahla yaraladığı köpeğin tedavisi sürüyor. Bacağından yaralanan polis memuru S.A.'ya kuduz aşısı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra yaralı halde kaçan ve bir süre sonra bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Ayağından yaralanan köpeğin tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Polisin yaraladığı köpek tedavi altında
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