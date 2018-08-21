Akhisarspor ümit verdi

TFF Süper Kupa
finalinde Galatasaray
'ı saf dısı bırakarak sezona müthis bir baslangıç yapan, ardından ligde ilk hafta Besiktas'a maglup olan Akhisarspor
evinde berabere kalarak Çaykur Rizespor
engelini asamasa da camiasına ümit verdi. Karadeniz
ekibi karsısında ilk yarıda geriye düsen ve en önemli silahı Seleznyov'un kırmızı kart görmesiyle ikinci devre 10 kisi oynayan yesil-siyahlılar, tüm olumsuzluklara ragmen pes etmedi. Önce beraberligi yakalayıp ardından birçok pozisyonu harcayan Akhisar, oynadıgı futbolla geçer not aldı. Akhisar Stadı'nı dolduran taraftarlar da 1-1 sona eren 90 dakikanın ardından takımı alkıslarla ugurladı. Teknik direktör Saffet Susic takımına övgüler yagdırdı. Rizespor gibi dinamik bir ekibe karsı 10 kisi kaldıklarını belirten Susic, "Kimse pes etmedi, inancını kaybetmedi. Herkesi kutluyorum" dedi.