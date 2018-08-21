Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akhisarspor ümit verdi

ümit verdi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Akhisarspor ümit verdi
TFF finalinde 'ı saf dısı bırakarak sezona müthis bir baslangıç yapan, ardından ligde ilk hafta Besiktas'a maglup olan evinde berabere kalarak engelini asamasa da camiasına ümit verdi. ekibi karsısında ilk yarıda geriye düsen ve en önemli silahı Seleznyov'un kırmızı kart görmesiyle ikinci devre 10 kisi oynayan yesil-siyahlılar, tüm olumsuzluklara ragmen pes etmedi. Önce beraberligi yakalayıp ardından birçok pozisyonu harcayan Akhisar, oynadıgı futbolla geçer not aldı. Akhisar Stadı'nı dolduran taraftarlar da 1-1 sona eren 90 dakikanın ardından takımı alkıslarla ugurladı. Teknik direktör Saffet Susic takımına övgüler yagdırdı. Rizespor gibi dinamik bir ekibe karsı 10 kisi kaldıklarını belirten Susic, "Kimse pes etmedi, inancını kaybetmedi. Herkesi kutluyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor ümit verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN