Altay’da yüzler gülüyor

SPOR
Toto 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'u 1-0 maglup ettikten sonra deplasmanda Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 4 puan toplayan ve 5'inci sıraya yerlesen Altay
'da teknik direktör Alper Avcı
, 1 puanın kendileri için kazanç oldugunu söyledi. Maçın ilk yarısında deplasmanda oynanması gerektigi gibi oynadıklarını ifade eden genç teknik adam, "Iyi savunma yapıp hızlı ataklarla hücuma çıkmaya çalıstık. Ikinci yarıda baskıya biraz daha direnç göstermeliydik. Orta sahada sıkıntı yasadık. Savunmadaki basarımızı hücuma da yansıttıgımızda daha iyi olacagız. Adaletli bir sonuç oldu, deplasmanda alınan 1 puan kazanç" dedi. Siyah-beyazlı takımda kaleci Emre, Afyon karsısında yaptıgı kritik kurtarıslarla alkıs topladı. Geçen sezon kiralık oynadıgı Izmir temsilcisinde ikinci kaleci olan genç file bekçisi bu sezon eldivenleri Egemen'in elinden kapmayı basardı. Ümraniyespor galibiyetinde teknik heyete güven veren Emre, Afyon deplasmanında da kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Altay'ın bu yıl bonservisiyle kadrosuna dahil ettigi 22 yasındaki kaleci, alınan 1 puanda önemli pay sahibi oldu. Izmir ekibi cumartesi günü deplasmanda oynayacagı Istanbulspor maçının hazırlıklarına yarın baslayacak.