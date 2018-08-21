Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Aymira bebek yaşama tutundu

Aymira bebek yaşama tutundu

Tire’de üzerine kaynar süt dökülen ve hava ambulansıyla ’e getirilen Aymira bebek sağlığına kavuştu. Anne , “Hava ambulansı kızı kurtardı” dedi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Aymira bebek yaşama tutundu
İZMIR'IN Tire İlçesi'ne bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Ramila- Cavit Tetik çiftinin ikinci çocuğu olan 2 yaşındaki , evlerinde süt tenceresinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. olayın ardından 112'yi arayan anne (36), "112
" hattını arayıp yardım istedi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki olay yerinden ambulansla Tire Devlet Hastanesi' getirilen Aymira bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansından yardım istendi. Tire'den kalkan ambulans helikopter 20 dakikada Aymira'yı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Yanık ünitesindeki tedaviyle hayati tehlikeyi atlatarak tedavisine başlanan Aymira Tetik, bir haftalık süreç sonrası taburcu edilecek duruma geldi. Tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu belirten anne Tetik, kızının hayatının hava ambulansı sayesinde kurtulduğunu söyledi. Aymira'yı hastanede ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Hava ambulansımızla zamandan kazandık. Tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağladık. Helikopter ambulansımızı İzmir'de 2013 yılından bu yana kullanıyoruz ve 5 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık bin 500 hastayı taşımış bulunuyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aymira bebek yaşama tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN