Aymira bebek yaşama tutundu

İZMIR'IN
Tire İlçesi'ne bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Ramila- Cavit Tetik çiftinin ikinci çocuğu olan 2 yaşındaki Aymira Tetik
, evlerinde süt tenceresinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. olayın ardından 112'yi arayan anne Ramila Tetik
(36), "112 Acil Yardım
" hattını arayıp yardım istedi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki olay yerinden ambulansla Tire Devlet Hastanesi' getirilen Aymira bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansından yardım istendi. Tire'den kalkan ambulans helikopter 20 dakikada Aymira'yı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Yanık ünitesindeki tedaviyle hayati tehlikeyi atlatarak tedavisine başlanan Aymira Tetik, bir haftalık süreç sonrası taburcu edilecek duruma geldi. Tüm sağlık çalışanlarının seferber olduğunu belirten anne Tetik, kızının hayatının hava ambulansı sayesinde kurtulduğunu söyledi. Aymira'yı hastanede ziyaret eden İzmir
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Hava ambulansımızla zamandan kazandık. Tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağladık. Helikopter ambulansımızı İzmir'de 2013 yılından bu yana kullanıyoruz ve 5 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık bin 500 hastayı taşımış bulunuyoruz" dedi.