‘Dayanıklılık testinden geçiyoruz’

EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kurlarda yaşanan türbülans nedeniyle oldukça zorlu günler geçirdiğimizi belirterek, kurlardaki beklenmedik, ani ve hızlı yükselişin yaz ortasında adeta yoğun kış sisi gibi ekonominin üzerine çöktüğünü söyledi. Yorgancılar, "Neredeyse bir hafta boyunca bir karış önümüzü göremedik. Gelişmeleri algılamak ve açıklamakta zorlandık. Anlayamadığımız bazı şeyler var. Zamanla yaşanan gelişmeleri daha sağlıklı değerlendirmek, gereken dersleri çıkarmak mümkün olacaktır. Artık önümüze bakmak, stratejik düşünerek karşımıza çıkan koşulları avantaja çevirmek zorundayız" dedi.

DERS ÇIKARMALIYIZ

Yaşanan zorlu süreçte Türkiye'nin adeta bir dayanıklılık testinden geçtiğini söyleyen Yorgancılar "Ekonomi yönetimi, Merkez Bankası, BDDK, bankalar ve özellikle de halkımız bu testten başarıyla çıkmıştır. Birlik ve beraberlik anlayışı ile her şeyin üstesinden geleceğiz" dedi. Ünlü filozof Nietzsche'nin "Bizi yok etmeyen her şey daha güçlü kılar" deyişine atıfta bulunan Yorgancılar, "Geleceğe daha umutla ve güvenle bakabileceğimiz daha sağlıklı ekonomik zemini oluşturmalıyız. Bunun için de ders çıkarmalıyız" dedi.