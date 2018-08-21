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EÜ’den zatürre tedavisinde çığır açacak buluş

Giriş Tarihi: 21.8.2018
EÜ’den zatürre tedavisinde çığır açacak buluş
EGE Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde görevli bir grup araştırmacı, dünyadaki enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ikinci, ünitesi enfeksiyonları içinde ise ilk sırayı alan hastanede gelişen pnömoninin (zatürre) tedavisi amacıyla ilk sayılabilecek netilmisin etkin maddesini içeren kuru toz inhaler şeklinde bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi. Egeli bilim insanlarını çalışmalarından dolayı tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Başarılı hocalarımız özellikle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde 'solunum yolu enfeksiyonları' dediğimiz hastalıkların tedavisine yönelik bir formülasyon geliştirdi. Şu anda patent başvurusu yapılmış durumda olan formülasyon tescil aşamasında. Akciğerde enfeksiyonun olduğu bölgeye direkt ilacın taşınabilmesine yönelik bir işlevsel fonksiyon görecek bu formülasyonun ticarileşmesi çok önemli. Çünkü yerli ve milli bir buluş olan bu formülasyon yüksek ihracat potansiyeline sahip" dedi. Bilim insanları, projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, ilk kez netilmisin etkin maddesinin hedef bölgeye (akciğerlere) hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi.
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EÜ’den zatürre tedavisinde çığır açacak buluş
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