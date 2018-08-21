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kesim yapana 232 lira ceza kapıda

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kaçak kesim yapana 232 lira ceza kapıda
IZMIR Kasaplar Odası Baskanı Ceyhan Yücelmis, Kurban Bayramı boyunca her ilçede bir ya da birden fazla kesim yeri olacagını belirterek, "Her kurban satıs yerinde kesim yerlerimiz de mevcut. kesim yapanlara zabıta ve polis tutanak tutacak ve ceza kesekcek" dedi. Acemi kasaplar konusunda vatandasları uyaran Yücelmis, "Vatandaslarımız para için kesim yapan acemi kasaplara hayvanlarını kestirmesinler. Kestirdikleri kurbanın hayrı bile olmaz. Satıs kesim yerlerine yaklasık 200 uzman kasap gönderdik" diye konustu. Buna göre park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satısıyla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, 232 lira ceza uygulanacak.
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Kaçak kesim yapana 232 lira ceza kapıda
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