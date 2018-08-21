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’da Cenk’e tam not

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Karşıyaka’da Cenk’e tam not
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi 'da stoper Cenk Özbey, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı. Yönetimin yeni sezon öncesi 2 yıllık sözleşme yenilediği tecrübeli savunmacı sona eren kampında en fazla dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Cenk'in özel müsabakalarda rakip futbolculardan aldığı darbelere rağmen oyunu bırakmaması takdir topladı. Başarılı defans oyuncusunun istekli ve hırslı futbolu kurmayların yüzünü güldürdü.
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Karşıyaka’da Cenk’e tam not
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