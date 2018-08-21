Menemen golcü transferi istiyor

TFF
2. Lig Kırmızı Grup
'ta yeni sezonda gözünü zirveye diken Menemen Belediyespor
, golcü takviyesi yapıp transfer
i noktalayacak. Afyonkarahisar
kampını tamamlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, santrfora ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Arayışlarımız sürüyor. Bir golcü daha alırsak ileri uçta rekabet artacak" dedi. Kampı değerlendiren Kaya, "Çok verimli bir dönem geçirdik. Ciddi sakatlık yaşamadık. Maçlarında sergilediğimiz oyun da bana umut verdi. Eksikleri giderip iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.