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Menemen golcü i istiyor

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Menemen golcü transferi istiyor
TFF 2. Lig 'ta yeni sezonda gözünü zirveye diken , golcü takviyesi yapıp i noktalayacak. kampını tamamlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, santrfora ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Arayışlarımız sürüyor. Bir golcü daha alırsak ileri uçta rekabet artacak" dedi. Kampı değerlendiren Kaya, "Çok verimli bir dönem geçirdik. Ciddi sakatlık yaşamadık. Maçlarında sergilediğimiz oyun da bana umut verdi. Eksikleri giderip iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.
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Menemen golcü transferi istiyor
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