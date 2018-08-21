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’ta lezzet şöleni

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Morah’ta lezzet şöleni
SUNDUGU lezzetlerden dekorasyonuna, bulundugu lokasyondan hizmet kalitesine, Alaçatı'da rüzgarı esiyor. Köyün en islek noktalarından birinde yer alan, günün her saatine uyum saglayan Morah, basta mutfak lezzetleri olmak üzere, eglence anlayısıyla da müzik severleri kendine hayran bırakıyor. ve ortaklıgıyla yaz basında hizmete giren Morah, misafirlerine farkı yasatıyor. Mehmet Ali Akçeli ve Koray Öcal, "Alaçatı'nın dogal yapısına uygun olarak dekore ettigimiz isletmemizin, mutfagını da aynı motiflerine uygun olarak tasarladık. Bize özgü mezeleri, klasiklerle harmanlayıp, ızgaradan tava yemeklerine kadar her seyi en ince ayrıntısına kadar düsünüp, misafirlerimize sunduk" dedi. Kaliteyi ön planda tuttuklarını ifade eden Akçeli ve Öcal, "Çogunlugunu Izmirli arkadaslarımızın olusturdugu, ülke içinde ve dısında pisirme tekniklerini ve sunumları mutfagımızda kullanarak, ivmeyi en yukarıya tasımayı hedefledik. Bir de tüm bunların üzerine, mutfagımızı Istanbul'un en iyi seflerinden Erberk Avsar'a teslim edince. Taslar yerine tamamen oturmus oldu" diye konustu.
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