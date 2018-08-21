Talihsiz göz-göz

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen ve 2'de 0 yapan Göztepe sezona istedigi gibi baslayamazken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan pozitif futbol camiaya umut verdi. Cezalı olan kaleci Beto, orta saha oyuncuları Poko ve Castro'dan yoksun sahaya çıkan Izmir temsilcisi, buna ragmen Galatasaray karsısında dirençli bir futbol ortaya koydu. Zorlu deplasmanda pozisyonlara da giren sarı-kırmızılı ekip, gelecek adına olumlu tablo çizmeyi basardı. Türk Telekom Stadı'nı dolduran 2 bin 500 Göztepeli futbolsever de 90 dakika bitiminde takımını alkısladı.

HAKETMEDİK

Sahada kendi oyunlarını yansıttıklarını ifade eden teknik direktör Bayram Bektas, "Rakibimiz kendi evinde geçen sene hiç yenilmedi. Açıkçası hep atak futbol oynadık. Kosan, savasan, mücadele eden ve baskı yapan bir görüntümüz vardı. Maalesef gol ararken, hızlı atakta gol yedik. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Üç önemli eksige ragmen ayakta kaldık. En az beraberligin hakkımızı oldugunu düsünüyorum" dedi. Bu sezonu geçis olarak degerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Bektas , "Biz sezonu bitirebilecegimiz en iyi yerde bitirmek için mücadele edecegiz. Elbette düsme korkusu yasamadan, o bölgenin uzagında kalarak bir maraton seyretmeliyiz" diye konustu. Öte yandan Celso Borges ve Yasin Öztekin'in performansları göz dolduruken, Nabil Ghilas ile forvet transferinin ardından vedalasılacagı ögrenildi.