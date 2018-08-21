Üzümde hedef Uzak Doğu pazarı

EGE
İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Türkiye
geneli rakamlarına göre, sofralık üzümde geçen sezonun 1 Temmuz - 14 Ağustos döneminde 28 milyon dolar olan sofralık üzüm ihracatı, bu sezon aynı dönemde yüzde 43 artışla 40 milyon dolara yükseldi. Yaş üzüm rekoltesinin düşük olmasına rağmen ihracatta yaşanan bu artış, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdi. İhracatta ilk sırayı üzümün geleneksel pazarı Rusya alırken, bu ülkeyi Almanya
ve Ukrayna takip etti. Ege Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Meyve sebze ihracatında yeni pazar arayışlarını sürdürüyoruz. Üzümde geleneksel pazarların yanında Uzak Doğu
'ya da açılırsak bir bu kadar daha artış gerçekleştiririz" dedi.