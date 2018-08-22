Bayramın en özel hediyesi

İzmir'de sosyal medya üzerinden bir araya gelerek gönüllü ordusu haline gelen Kadınsal Hareketler Bunlar platformu, bayram öncesi bir anne ve iki evladını birbirine kavuşturdu. Mutsuz evliliği nedeniyle çocuklarını yuvaya bırakmak zorunda kalan ve ekonomik zorluklarla boğuşan bir kadına yardım eli uzattı. Uygun bir işe giren ve yepyeni eşyalarla donatılan evinde oturmaya başlayan genç anne, bu yıl Kurban Bayramı'nı çocuklarıyla birlikte geçirecek.

İYILIK BULAŞICI

Yalnızca kadınlardan oluşan üyelerle birçok yardım faaliyetine öncülük ettiklerini söyleyen platformun kurucusu Filiz Akın, "İyilik kendi tesadüflerini ve mucizelerini yaratıyor. Annemiz çok genç ve kanayan yaramız çocukluğunda gelin olanların ortak acılarından nasibini almış. Bir tesadüf sonucu bize ulaştı. Annemize sigortalı iş bulup gözlemledik. Onun çabası her şeyden önemliydi. Çocuklarını yanına almak için gösterdiği çabaya ikna olduk. Sadece 2 ay gibi kısa süre içinde el birliğiyle evini tuttuk, eşyalarını hazırladık. Dünyanın her yerinden grup üyesi kadınlar, aldıkları eşyayı ve alışveriş çeklerini bizim denetimimizde annemize ulaştırdı. Çocukların, anne çalışırken bakıcı ücretini üstlenen üyelerimizin çabası ise içimizi ısıttı. Ücretsiz terapistimiz ve pedagogumuzu hazır ettik. İki yıldır yuvada kalan çocuklar bayram öncesi annelerine kavuştu" dedi. Anne ve çocuklarının artık birarada yaşayacağını anlatan Akın, "Grubummuz var olduğu sürece o iki evlat büyüyüp ailesine, vatanına ve milletine hayırlı iki birey olması için destek olacağız. 'İyilik bulaşıcıdır' sloganımızın hakkını verecek herkesi grubumuzda görmek ve sorunun değil çözümün parçası olmaya çalışanlarla el ele büyümek için, elimizden gelenin ötesini yapacağız" dedi.