Ege’de bayram coşkusu

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların ilk adresi camiler oldu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir'de bugün saat 07.10'da kılınan bayram namazı sırasında camiler dolup taştı. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar ise cami bahçesine serdikleri hasırlarda namaz kıldı. Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan namazın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım toplandı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaşarak kurbanlarını kesmek üzere camilerden ayrıldı. Şehit aileleri ise, bayramın ilk günü şehitliklere koştu. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını temizleyip bol bol dua etti.

BAYRAMLAŞTILAR

Denizli'de ise, vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii'nde bayram namazını kılmayı tercih etti. Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde bayramlaştı. Şehit aileleri ise, bayramın ilk günü şehitliklere koştu. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını temizleyip bol bol dua etti.