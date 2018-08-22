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Ege’de bayram coşkusu

Tüm ’de olduğu gibi ’nde de Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram sabahı önce camilere akın etti ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Ege’de bayram coşkusu

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların ilk adresi camiler oldu. 'nin dört bir yanında olduğu gibi 'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir'de bugün saat 07.10'da kılınan bayram namazı sırasında camiler dolup taştı. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar ise cami bahçesine serdikleri hasırlarda namaz kıldı. 'nde kılınan namazın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım toplandı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaşarak kurbanlarını kesmek üzere camilerden ayrıldı. Şehit aileleri ise, bayramın ilk günü şehitliklere koştu. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını temizleyip bol bol dua etti.

BAYRAMLAŞTILAR
'de ise, vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii'nde bayram namazını kılmayı tercih etti. Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde bayramlaştı. Şehit aileleri ise, bayramın ilk günü şehitliklere koştu. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını temizleyip bol bol dua etti.

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Ege’de bayram coşkusu
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