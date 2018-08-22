IÇISLERI
Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatıyla 81 ilde, trafikte yapılan hataları ve kazaları önlemek amacıyla baslatılan 'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, Edremit ilçesinde uygulama gerçeklestirildi. Uygulamaya, Içisleri Bakan Yardımcısı Muhterem Ince de katıldı. Durdurulan otomobillerdeki çocuklara, üzerinde kampanya bilgileri olan brosür, sapka, tisört ve kırmızı düdük hediye eden Ince, miniklerden aracı kim kullanıyorsa trafik kurallarını ihlal ettiginde düdük çalarak sürücüyü uyarmalarını istedi.