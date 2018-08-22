Kurban pazarına akın

İZMIR'DE
bayram namazının ardından kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvan satış ve kesim alanlarına akın etti. Önceden kurbanını almayanlar, ilk gün pazarların yolunu tutunca yoğunluk yaşandı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından belirlenen kesim alanında sıraya girdi. Ancak yoğunluktan dolayı, vatandaşlar uzun süre kuyrukta bekleyince, sinirler gerildi. Pazarlarda, belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi yapıldığı da görüldü. Kurban pazarlarının kurulu olduğu yerlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar ise, kurbanları hijyenik olmayan ortamlarda kesince ortaya kötü manzaralar çıktı.