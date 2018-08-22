Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kurban pazarına akın

Kurban pazarına akın

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Kurban pazarına akın
İZMIR'DE bayram namazının ardından kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvan satış ve kesim alanlarına akın etti. Önceden kurbanını almayanlar, ilk gün pazarların yolunu tutunca yoğunluk yaşandı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, tarafından belirlenen kesim alanında sıraya girdi. Ancak yoğunluktan dolayı, vatandaşlar uzun süre kuyrukta bekleyince, sinirler gerildi. Pazarlarda, belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi yapıldığı da görüldü. Kurban pazarlarının kurulu olduğu yerlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar ise, kurbanları hijyenik olmayan ortamlarda kesince ortaya kötü manzaralar çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban pazarına akın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN