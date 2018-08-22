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Osmanlı mutfağı kayıt altına alınıyor

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Osmanlı mutfağı kayıt altına alınıyor
DOGU ve batı kültürlerini damak tadında da harmanlayarak essiz lezzetler yaratan Osmanlı mutfagı, Izmir Olgunlasma Enstitüsü'nde yürütülen bir projeyle kayıt altına alınarak gelecek nesillere ulastırılacak. Osmanlı serbetleriyle ilgili çalısmaları sonucunda bir kitap çıkaran Enstitü simdi de Osmanlı Saray Mutfagı üzerine çalısma yapıyor. Çalısanlarının yogun ve titiz arastırmasıyla saray mutfagının gerçek tariflerine ulasılarak kayıt altına alınan enstitüde, yemekler kursiyerlere de ögretiliyor. Etli yemeklerin agırlıkta oldugu saray mutfagında tatlılar da büyük bir yer kaplıyor. Enstitü müdürü Sule Aydın, "Sadece 'de degil dünyada Osmanlı mutfagını yaymak ve herkese tattırmak istiyoruz. Giysi kültürümüzü yurt dısına tasıyıp tanıttıgımız gibi yemek kültürümüzü de tasımak istiyoruz. Çünkü Türk Mutfagı essiz" diyor.
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Osmanlı mutfağı kayıt altına alınıyor
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