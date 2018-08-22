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Toplu balık ölümleri paniğe neden oldu

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Toplu balık ölümleri paniğe neden oldu
BALIKESIR'IN güneyindeki dağlardan doğan ve 'nın ilçelerinden geçerek 'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nin doğusundan denize dökülen Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı. Çayın Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nden geçen bölümünde binlerce balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri yöredeki köylüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, çayın çeşitli noktalarından incelenmek üzere bugün su ve ölü balık numuneleri alacağı bildirildi. Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Binlerce sazan ve yılan balığı telef oldu. Çaya bırakılan ile asitli zeytin atık sularının balıkları telef ettiğini düşünüyoruz" dedi. Karakurt Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eren ise, "Artık balık avlamak için dışarılara gitmek istemiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi, mahallemizden geçen bu çayda balık tutmak en büyük özlemimiz" diye konuştu.
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Toplu balık ölümleri paniğe neden oldu
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