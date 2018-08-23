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632 Acemi kasap kendisini kesti

Giriş Tarihi: 23.8.2018
632 Acemi kasap kendisini kesti

Kurban Bayramı'nın ilk günü, yine aynı manzaralar yaşandı. genelinde, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. İzmir'de bayramın birinci günü 632 acemi kasap, kurban kesmek isterken çeşikli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasapların arasında durumu ağı olanın bulunmaması sevindirdi. Acemi kasapların hastanelere kendi imkanlarıyla gittiği öğrenilirken, yetkililer tamamının ayakta tedavi edildiğini belirtti. Öte yandan profesyonel olarak kasaplık yapmayanların kurbanı, kendileri kesmemesi konusunda uyardı.

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632 Acemi kasap kendisini kesti
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