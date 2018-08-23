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bayramlaştı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
AK Parti Balıkesir bayramlaştı

İl Başkanlığı önündeki Atalar Caddesi üzerinde düzenlenen programda parti teşkilatı üyeleri ve liler bayramlaştı. Bayramlaşmaya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, , Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı önderliğinde ülkede milli bir mücadele başladığını belirtti, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

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AK Parti Balıkesir bayramlaştı
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