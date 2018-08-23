AK Parti Balıkesir bayramlaştı

AK Parti İl Başkanlığı önündeki Atalar Caddesi üzerinde düzenlenen programda parti teşkilatı üyeleri ve Balıkesirliler bayramlaştı. Bayramlaşmaya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkede milli bir mücadele başladığını belirtti, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

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