Arkeolojik vandalizme karşı bilinçli olunmalı

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu'nun (FIJET) küresel turizme katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 'Genç Gazeteciler Turizm Eğitim Programı' Yaşar Üniversitesi'nin desteğiyle İzmir'de düzenlendi. Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İngiltere, Fas, Fransa, Tunus ve Slovakya'dan turizm alanında uzman gazetecileri, bloggerları, destinasyon direktörlerini ve akademisyenleri buluşturan etkinlik kapsamında katılımcılar, İzmir'i yakından tanıma fırsatı buldu. Programa katılan FIJET Başkanı ve Tunus Eski Turizm Bakanı Tijani Haddad, turizmde 'her şey dahil' sistemini eleştirdi. Haddad, "Her şey dahil sistemi yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası bir sorun. Bu sistem, turizmi uzun vadede öldürür" dedi. FIJET üyesi olan ülkelerin turizmde desteğe ihtiyacı olan destinasyonlarının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda katılımcılar, Agora, İzmir Arkeoloji Müzesi, Kadife Kale, Tarihi Asansör, Efes Antik Kenti, Foça, Bergama ve Çeşme'ye ziyarette bulundu. Eğitim programı kapsamındaki dersler ise Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç ise arkeolojik çalışmalarda insanların sebep olduğu vandalizmin, küresel iklimin etkilerinden daha büyük sorunlara yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Meriç, "İnsanların sebep olduğu vandalizm, yani arkeolojik eserlerin ve alanların bilinçli tahribatıdır. Bu durumun çözümü sadece cezai önlemlerle mümkün değil. Arkeolojik eserleri sevmek, onları korumak için en iyi yöntem olmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ören yerlerinin büyük bir çoğunluğunu denetim altına aldı. Ancak halkın da bu konuda çok daha bilinçli olması şart" diye konuştu.

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