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’e 1.5 milyon tatilci geldi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Balıkesir’e 1.5 milyon tatilci geldi

BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, öğretmenevinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde tatili yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatil dolayısıyla 'e adeta turist akını olduğunu vurgulayan Kafaoğlu, "Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfus geldi. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Halkımızın Balıkesir'de daha rahat tatil yapabilmesi ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Vatandaşları oluşacak trafik yoğunluğuna karşı uyaran Kafaoğlu, "Bayram zehir olmasın. Bayramlardaki trafik kazalarında, savaşlarda kaybettiğimiz kadar insan kaybediyoruz. Bu da bizleri üzüyor" diye konuştu. Öte yandan Ayvalık'a bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı. Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.

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Balıkesir’e 1.5 milyon tatilci geldi
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