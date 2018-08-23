Göz-Göz Eren’i istiyor

Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Kadrosuna golcü takviye etmek için çalışmalarını sürdüren ve Beşiktaş forması giyen Vagner Love transferinde bir hayli yol kateden İzmir ekibi, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle frene bastı. Oyuncuya son teklifini ilettikten sonra beklemeye geçen Göztepe'li yöneticiler, Galatasaray'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli golcü Eren Derdiyok'u gündemine aldı. Tecrübeli oyuncunun İzmir'e davet edildiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde sarı-kırmızılı takımın iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor. Ligin ilk iki haftasında 135 dakika forma giyen Eren, rakip ağlara bir de gol bırakmıştı.

TELAFI PEŞINDE

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de önce Yeni Malatyaspor ardından Galatasaray'a yenilerek 2'de 0 yapan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, Fenerbahçe müsabakasında kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Özellikle Galatasaray deplasmanında oynanan futboldan memnun kaldığını ancak puan alamadıktan sonra bazı şeylerin önemini yitirdiği söyleyen Bektaş, "İyi mücadele ediyoruz, koşuyoruz, baskı yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Belki taraftarımız sergilediğimiz duruştan dolayı mutludur ancak artık sonuç almanın zamanı geldi. Fenerbahçe karşısında hak ettiğimiz skoru alacağız. Galatasaray müsabakasında rakibi sahasında hapsettik, bir ara ceza sahalarından dahi çıkamadılar. Fenerbahçe'ye karşı da böyle oynayacağız. Bu kez sonuç da alacağız" dedi.