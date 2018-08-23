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Hastanede bayram nöbeti

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Hastanede bayram nöbeti

BALIKESIR Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev alan doktor, sağlık personeli ve hastanede kalan hastaları ziyaret etti. Önce çalışanları ile bayramlaşan Başhekim Yıldıran daha sonra yatan hastaları ziyaret ederek görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet edip bayramlaştı. Bayramda mesai yapan Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörü ve Acil Servis'te görevli Dr. Mehmet Suluoğlu ise, "Hastanemizin acil ekibi olarak tüm ülkemize ve İslam alemine herkese iyi bayramlar diliyoruz, bu güzel günlere tekrar kavuşmak dileğiyle. Bizler sağlıkçılar olarak mesaimizi bu özel günlerde de 7/24 devam ettiriyoruz. Bu vesile ile özellikle nöbet usulü çalışan bayram, yaz, sıcak, tatil, gündüz, gece dinlemeyen tüm sağlıkçılara nöbet usulü çalışan herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

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Hastanede bayram nöbeti
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