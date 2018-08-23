İyilik için koşacak

YARDIM YAPMAK IÇIN

İZMIR'DE kendi firmasında toptan gıda satışı yapan Rıza Martaş'ın en büyük tutkusu koşmak. 41 yaşındaki Martaş, yıllardır çoğunun kuruluşunda yer aldığı sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin tanıtımı için Van'dan İzmir'e koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan başlayacağı bin 830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Koşarken geçeceği il, ilçe, belde ve köylerde iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlatacak olan Martaş, sivil toplum kuruluşlarını neden kurulduklarını, nasıl faaliyet gösterdiklerini nasıl iyilik yaptıklarını anlatacak. Kültürpark'ta antrenman yapan Rıza Martaş, insanlara umut olabilmek için Van'dan İzmir'e koşmaya karar verdiğini anlattı.

35 MILYON LIRA BAĞIŞ

"EN doğuda bulunan Van ilez yaşadığım kent olan en batıdaki İzmir arasında iyilik elçisi olmak istiyorum" diyen Martaş, "Adımlarıma değer katmak için de iyilik peşinde koşarak hayata değer katan insana, doğaya, her canlıya saygı duyan bilime, sanata, eğitime önem verip Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan, 76 STK için farkındalık yaratacağım. İnsanların tanımadıkları kişiler için de yaşam sevinci olabileceklerine inanıyorum. 2008 yılında kurulan Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen STK'ları ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü koşucusu, 350 binin üzerinde bağışçısıyla STK'lara 35 milyon liradan fazla bağış aktardı" dedi.