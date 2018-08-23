İzmirli kadınlar çiçekçiliği öğrendı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda açılan Profesyonel Çiçek Tasarımı Kursu ile yeni kalifiye elemanlar kazanıyor. Çiçekçiliği hobinin ötesine taşımak isteyen İzmirli kadınlar, aldıkları 5 günlük hızlandırılmış eğitimle çok şey öğreniyor. Renkleri, kokuları ve görünümleri ile girdikleri ortama hayat veren çiçekler, Meslek Fabrikası'ndaki kursla birer esere dönüşüyor. Çiçeklerle ilgili teorik bilgilerle başlayan kursta çiçeklerin bakımından buket tasarımına, teraryum dizaynından gelin tacı yapımına, kapı süsünden çiçekli şapka dekorasyonuna kadar akla gelen her konuda pratik olanağı sağlanıyor. Profesyonel çiçekçilik kursu eğitmeni Sema Altan, "Kursa aşırı bir talep oldu ve ancak bir bölüm öğrencimizi kursa alabildik. Çiçek piyasasında eğitim veren hiçbir kurum yok" dedi. Yurt dışında alınan 2 günlük eğitimlerin bile oldukça pahalı olduğuna dikkat çeken Sema Altan, "Büyükşehir sayesinde öğrencilerimiz bir şans yakaladı. Bu değerdeki bir kursa ücretsiz

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