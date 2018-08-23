Kırkağaç kavununa battaniyeli koruma

MANISA'NIN Kırkağaç ilçesindeki çiftçiler, coğrafi işaret belgesine sahip Kırkağaç kavununu hasat ettikten sonra zarar görmemesi için büyük uğraş veriyor. Her yıl ortalama 10 bin dönüm alanda yaklaşık 30 bin tona yakın üretimin gerçekleştirildiği Kırkağaç ilçesinde erken saatlerde tarlaya giden işçiler, topladıkları kavunları traktörlere yüklüyor. Kavunlar, traktöre özenle yüklenirken adeta bir bebek gibi battaniyelere ve yorganlara sarılıyor. Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı, "Bir çocuğun yetişmesinde bir anne baba ne kadar özen gösteriyorsa Kırkağaçlı kavun üreticileri de ürünlerine bir anne babanın gösterdiği şefkati gösteriyor. Yoksa böyle lezzetli tatlı bir kavun elde etmek mümkün değil" dedi. Bu sezon 30 bin ton kavun rekoltesi beklenirken bunun yaklaşık 5 bin tonu başta Almanya olmak üzere Fransa ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

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