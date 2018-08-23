Nasır’dan birlik ve beraberlik çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Nasır Group Yönetim Kurulu Başkanı Necip Nasır, tüm islam aleminin kurban bayramını kutladı; birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Kurucusu olduğu Egepol Hastanesi'nde Başhekim Dr. Nuri Nasır, hekim kadrosu ve çalışanlarla bayramlaşan Nasır, kurban bayramının ihtiyaç sahipleri için İslam aleminin bir araya geldiği özel günler olduğunu dile getirdi. "Ülkemiz emin ellerdedir, yeter ki birlik olalım" diyen Necip Nasır, "Türk halkı, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Vakit her zamankinden daha çok çalışma ve üretme vaktidir. Birlikte hareket edersek, yenemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Önemli olan sağduyumuzu yitirmeden ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için doğru adımlar atabilmektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum" ifadesini kullandı.

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