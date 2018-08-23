Sakin şehrin şirin oteli Gardenya

TÜRKIYE'NIN ilk Cittaslow'u (sakin şehir) Seferihisar İlçesi'ndeki Sığacık Gardenya Butik Otel, konuklarına unutamayacakları bir tatili yaşama imkanı sunuyor. Sığacık Gardenya ve Gardenya Avlu Butik Otel, Türkiye'nin ilk sakin şehri (cittaslow) Seferihisar'ın batısında yer alıyor. Mandalina ve zeytin bahçeleriyle çevrili, kendine özgü mimarisi olan Sığacık'ta yer alan tarihi surlarla kaplı kale içerisinde bulunan Gardenya Otel müşterilerine yaz kış 12 ay boyunca hizmet ediyor. Murat Saran'a ait Gardenya Butik Otel'in Müdürü Volkan Adlı, "Gardenya Avlu'da 11, Sığacık Gardenya'da 6 olmak üzere toplam 17 odamız bulunuyor. Otelimiz toplam 34 kişilik bir butik otel. 2016 Eylül'den beri hizmet veriyoruz. Temmuz ayından itibaren doluluk oranımız arttı" dedi. otelin hijyen ve hizmet kalitesi olarak üst seviyede olduğunu belirten Adlı, "Oda kahvaltı konseptimiz var. Genellikle konuklarımız İstanbul, Ankara ve Bursa'dan geliyor. Çiftlere yönelik bir oteliz. Bölgemizde Akkum plajı var. Hem halk plajı hem de beach club var. Yürüyerek plaja gidebiliyor" dedi.

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