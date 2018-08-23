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Seydi ve Hamit takımda kaldı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Seydi ve Hamit takımda kaldı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da satış listesine konulan stoper Seydi Kayasoy ve sol bek Hamit Kulya kendilerine kulüp bulamadı. Pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmayı kabul etmeyince yönetim tarafından gözden çıkarılan iki genç futbolcunun ocak ayındaki ara dönemine kadar bireysel olarak idman yapacakları öğrenildi. İnegölspor, Tokatspor, Kastamonuspor gibi kulüplerin Seydi ve Hamit için nabız yokladığı ancak düşük teklif nedeniyle ekibinin transfere onay vermediği belirtildi.

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Seydi ve Hamit takımda kaldı
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