Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > “Artistik cimnastikte söz sahibi oluyoruz”

“Artistik cimnastikte söz sahibi oluyoruz”

Giriş Tarihi: 24.8.2018
“Artistik cimnastikte söz sahibi oluyoruz”
İSKOÇYA'NIN Glasgow kentinde yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Erkek ı, 29 ülke arasında 5. olarak ilk kez finale kalmayı başardı. Milli takım sporcuları finalde 7. oldu. Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak çok önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi. Şampiyona öncesinde hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu kaydeden Göktekin, elemelerde beşinci olarak finale kalmayı başardıklarını vurguladı. Göktekin, "Takım olayı bizim için çok farklı bir sonuç. Avrupa cimnastiğinde, Türk cimnastiğinin geldiği nokta konuşuluyor. olimpiyatlara gitme yolunda ciddi bir rakip haline geldik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Artistik cimnastikte söz sahibi oluyoruz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN