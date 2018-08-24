“Artistik cimnastikte söz sahibi oluyoruz”

İSKOÇYA'NIN
Glasgow kentinde yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Erkek Milli Takım
ı, 29 ülke arasında 5. olarak ilk kez finale kalmayı başardı. Milli takım sporcuları finalde 7. oldu. Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak çok önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi. Şampiyona öncesinde hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu kaydeden Göktekin, elemelerde beşinci olarak finale kalmayı başardıklarını vurguladı. Göktekin, "Takım olayı bizim için çok farklı bir sonuç. Avrupa cimnastiğinde, Türk cimnastiğinin geldiği nokta konuşuluyor. olimpiyatlara gitme yolunda ciddi bir rakip haline geldik" dedi.