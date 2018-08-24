Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bartholomeos ayin yönetti

Bartholomeos ayin yönetti

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Bartholomeos ayin yönetti
BALIKESİR'IN Erdek İlçesi'nde, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ve bugün yalnızca dış duvarları ayakta kalan 'nda, 4. ayin düzenlendi. Kirazlı Manastırı'nda bahçeye kurulan platformda yapılan ayine, ve 'den 500 kişinin yanı sıra Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile Yunanistan'ın Neo Arteka Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Georgulas da katıldı. Geleneksel hale gelen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, "Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartholomeos ayin yönetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN