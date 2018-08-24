Bartholomeos ayin yönetti

BALIKESİR'IN
Erdek İlçesi'nde, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ve bugün yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı
'nda, 4. ayin düzenlendi. Kirazlı Manastırı'nda bahçeye kurulan platformda yapılan ayine, Yunanistan
ve Türkiye
'den 500 kişinin yanı sıra Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile Yunanistan'ın Neo Arteka Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Georgulas da katıldı. Geleneksel hale gelen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, "Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz" diye konuştu.