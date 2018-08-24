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zabıtasından pazar denetimi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Buca zabıtasından pazar denetimi
BUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki pazarlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetleyerek etiket kontrolü yaptı.Pazaryerlerindeki terazilerin ölçü ayar denetimini ve mühürlerinin sağlamlığını denetleyen ekipler, yerleşim yeri işgali yapan esnafa da uyarılarda bulundu.
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Buca zabıtasından pazar denetimi
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