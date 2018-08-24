Buca zabıtasından pazar denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki pazarlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetleyerek etiket kontrolü yaptı.Pazaryerlerindeki terazilerin ölçü ayar denetimini ve mühürlerinin sağlamlığını denetleyen ekipler, yerleşim yeri işgali yapan esnafa da uyarılarda bulundu.