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Çocuklarını göremeyen babaların buruk bayramı

Boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen babalar, isyan ediyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Çocuklarını göremeyen babaların buruk bayramı

EŞLERINDEN boşandıktan sonra çocuklarının velayeti eski eşlerine verilen babaların bazıları, mahkemelerin verdiği "görüş günü" kararını uygulayamıyor. Mahkemelerin verdiği süre zarfını gözeterek çocuklarını görmek isteyen babalar, eski eşlerinin çocuklarını göstermemesi nedeniyle mağdur olabiliyor. Evlatlarını ayda iki kez ya da haftada bir kez görmeye razı olan babalar, bunu başaramayınca çocuklarını icra yolu ile haczederek görebiliyor. İcra işlemleri sırasında pek çok bürokratik sorunla karşılaşan babalar, 'nı da çocuklarından ayrı geçirmek zorunda kaldı.

BAĞRIMIZA TAŞ BASTIK
, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı , "Babalar olarak boşandıktan sonra çocuklarımızı görmek için çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kendi çocuğumuzu mahkeme kararı olmadan göremiyoruz ama mahkeme kararı da yetmiyor. Biz çoğu zaman çocuklarımızı haczederek görebiliyoruz. Bu bizim için ve çocuklarımız için büyük bir zulüm. Bugün herkes bayram kutlarken bizim gibi on binlerce baba ve çocuk birbirleriyle iletişim kuramıyor" dedi. Dernek üyesi Hüsnü Kutluay, "Maalesef bu bayram da diğer bayramlar gibi bağrımıza çocuklarımızı değil taş bastık" dedi. 8 yaşındaki kızını 4 yıldır göremediğini belirten Dernek üyesi Bülent Ertaş ise, "Kızım beni öldü biliyormuş" diye konuştu.

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Çocuklarını göremeyen babaların buruk bayramı
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