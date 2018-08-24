Emrinde 20 büro ile bin polis var

Türkiye'nin 4.5 milyon nüfusa sahip üçüncü büyük kenti Izmir'in asayisi Seda Okur'dan soruluyor. Türkiye'nin tek kadın Asayis Sube Müdürü olma özelligini de tasıyan Seda Okur, Izmir'de görevini basarılı bir sekilde yürütüyor. Sabah 08.30'da ise baslayan Okur ve ekibinin mesaisi gece 04.00'e kadar sürüyor. Kadın olması nedeniyle anaç bir yapısı da olan Okur, detaycılıgını isine pozitif olarak yansıtıyor. Eski Çanakkale, Diyarbakır ve Sanlıurfa Il Emniyet Müdürü Orhan Okur'un kızı Seda Okur, polisligi küçük yastan beri biliyor. Bunun avantajını da kullanarak mesleginde basarıyı yakalayan Okur, Izmir'de toplam bin polisin ve 20 Büro Amirligi'nin bulundugu Asayis Sube Müdürlügü'nü yapıyor. Egeli Sabah'a samimi açıklamalarda bulunan Okur, "Yıllar önce gazeteci olmayı istiyordum. Ancak üniversitede sanat tarihi bölümünü kazandım. Sanat tarihini okurken de baba meslegi olmasından dolayı polislige yöneldim. Babam destek verdi. Basvuru yaptım. Kabul edildim. Bir anda hayatım degisti. Tarihi eser konusunda aldıgım egitimin polislige katkısını da gördüm. Birlikte egitim aldıgım arkadaslarımın birçogu su an ögretmen. O dönemlerde formasyon alabiliyorduk" dedi. Meslegini gururla yaptıgını ifade eden Okur, "Ögretmenlik de yapabilirdim ama polisligi seçtim. Tercihimi baba meslegimden yana kullandım. Bundan hiçbir zaman da pisman olmadım. Meslegimin hakkını vermeye çalısıyorum. Severek yapıyorum. Tabi ki çok zorlukları var. Hele bir de evladınız varsa daha da zor. Ateslenince devamlı takip etmeniz gerekiyor. Yarım saatte bir kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen atesli halinde dısarı çıkmak zorunda da kaldım. Çalısırken ailem destek oluyor" dedi.

'BUGÜN İŞE GİTME ANNE'

Mesleginin zor yanları oldugunu da söyleyen Okur, "Kızımın 'Bugün ise gitmesen olur mu anne' dedigi oluyor. Mümkün oldugu kadar kızımla zaman geçirmeye çalısıyorum. Ödevlerine bakıyoruz. Yemek yiyoruz. Oyun oynuyoruz. Hafta sonu bir günümü onunla geçiriyorum. Izmir Il Emniyet müdürümüz Sayın Hüseyin Askın da bana her zaman kızımla ilgilememi söylüyor. Emniyet Müdürümüz çok insancıl ve babacan biri. Mutlaka 'Kızın ne yapıyor' diye sorar" seklinde konustu. Kızının ögretmenine 'annemin asayis sube müdürü olmasıyla gurur duyuyorum' demesinin kendisini onore ettigini ifade eden Okur, "Kızımın sınıfına gittim ve onlarla biraz zaman geçirdim. Bana bakıslarındaki gururu görmek çok güzel bir duygu. Maalesef onun vaktinde de bazen çalısıyorum" ifadesini kullandı. Yasadıgı ilginç bir anısından bahseden Okur, "Gecenin saat 02.00 sıralarıydı. Ekibimle Alsancak'ta biraz sokaklarda gezdik. Çay içiyorduk. O sırada Kıbrıs Sehitleri Caddesi'nde bir kavga oldu. Ben fırladım hemen. Ben telsizden anons ettim. Takviye istedim. Birkaç ekip gelsin dedim. Beni görünce zabıtalar bile geldi. Zabıtalar, 'siz müdahale ediyordunuz, biz etmezsek olmaz. Utandık' dediler. Ben kadınım aman kavgaya girmeyeyim diye düsünmem. Ben çünkü polisim. Görevim bu" diye konustu