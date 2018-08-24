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bomboş kaldı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
İzmir bomboş kaldı
İZMIR'DE, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen birçok aile, yazlıklar ile tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına gitti. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler de kentten ayrıldı. Bunları yapmayanlar ise, havanın sıcak olması sebebiyle evlerinde oturup dinlemeyi tercih etti. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan ve günün her saatinde gruplar halinde çimlerine oturulup eğlenilen Kordon Boyu ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. Bu durum, araç trafiğine de yansıdı. Cadde ve sokaklardan gün boyunca az sayıda araç geçti
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İzmir bomboş kaldı
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