Kronık prostatta amelıyatsız tedavı

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40-50 yaş arasındaki erkeklerde sıklıkla görülen prostat hastalığı, günlük hayatı ciddi ölçüde aksatıyor. Uzmanlar 50 yaşını aşan her erkeğin hiçbir rahatsızlığı olmasa bile yılda bir kez üroloji muayenesi olmasını öneriyor. Özel Gözde İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, daha çok gençlerde görülen kronik prostat hastalığının, eklem ve kas ağrıları, idrarda kan görülmesi, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterdiğini kaydetti. Kronik prostat hastalığının iki çeşidi olduğunu dile getiren Konyalıoğlu, "Bu hastalığın diğer prostat türleri gibi net bir tedavi yöntemi yok. Buna rağmen bakteriye bağlı olarak iltihaplı formu ilaç tedavisiyle tedavi edilebiliyor. İltihapsız türünde ise iki üst basamak tedavi uygulanıyor. Bunlardan ilki "İntraprostatik Enjeksiyon" dediğimiz yöntem. Bu yöntemde antibiyotikli ilaç karışımı direkt prostata enjekte ediliyor. Bir diğer yöntem de mikrodalga termoterapi (TUMT
) yöntemidir" diye konuştu. Konyalıoğlu, "Mikrodalga termoterapi (TUMT) yöntemi ile prostatın mikrodalga yöntemle ısı verilerek küçültülüyor ve yan etkisi bulunmuyor. Böylece hastalar sonda ile yaşamaktan kurtuluyor" dedi.