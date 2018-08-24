Kuru üzümün zorlu yolculuğu

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döneminin son haftalarında kuru üzüm
üreticilerini ayrı bir heyecan sardı. Dalından kopardıkları üzümleri tarlalara seren üreticiler, günesin de yardımıyla üzümlerin kurumasını beklerken bir hayli renkli görüntülere sahne oluyor. Kuru üzüm üretiminde önemli paya sahip Izmir'in Menemen ilçesinde üreticiler yaklasık 39 derece sıcakta çalısıyor. Sabah 06.00'da mesaiye basladıklarını belirten isçiler, öglen 14.00'e kadar çalıstıklarını ve günlük yevmiyelerinin 55 lira oldugunu belirtti. Isçiler, üzümün çabuk kuruması için ince serilmesi gerektigini ve hızlı olunması gerektigini dile getirdi. Menemen Ziraat Odası Baskanı Metin Karagöl, "Son dönemlerde farklı sanayi ürünlerine geçis yapılmıs olsa da Menemen Ovamızda bagcılıktan vazgeçmeyen ailelerimiz mevcut. Su an Menemen'de üzümler kurutulmak üzere tarlalara serilme islemi gerçeklesiyor. Bayramdan sonra kuruyan üzümleri tarladan almayı planlıyoruz" dedi.