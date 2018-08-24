Kuşadası’nda 5 kılometrelık trafık

AYDIN'IN
turistik ilçesi Kuşadası
, bayramda tatilcilerin akınına uğrarken; trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor. Günübirlik çevre kentlerden ilçeye gelenlerin de yer aldığı tatilciler, İzmir
'in Selçuk İlçesi yönünden ilçeye girmek isterken 5 kilometreyi bulan araç konvoyları oluşturdu. Kent çıkışında ise hiç araç olmaması dikkat çekti. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası şehir merkezindeki trafik, akşam saatlerinde felç oluyor. Trafik ekipleri, sorunu çözmek için ana bulvarları tek yön yaptı, ara sokakları ise bariyerlerle kapattı. Gündüz plajları dolduran kalabalıklar, akşam serinliğinde Kuşadası sahilini ve turistik çarşısını tercih ediyor. 109 bin olan Kuşadası nüfusunun bayram tatilinde 700- 750 bine ulaştığı belirtildi. Güvenlik güçleri ve belediye ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun tempoda çalışıyor.