Nakil bekleyen hastalara en özel bayram hediyesi

ORGAN naklinde Türkiye'nin referans merkezi olan Ege Üniversitesi (EÜ) Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kurban Bayramı'nda da önemli başarılara imza attı. İzmir ve Denizli'de yaşamını yitiren 3 kişinin bağışlanan organları ile 5 hasta hayata tutundu. İzmir'de hayatını kaybeden 47 yaşındaki erkek donörün karaciğeri ve 2 böbreği organ nakli bekleyen 3 hastaya nakledildi. Donörün karaciğeri 5 yıl önce karaciğer sirozu tanısı konulan Aynur Derici'ye (47) böbrekleri ise 19 yıldır diyaliz hastası olan Hatice Çakırsu'ya (61) ve 9 yıldır diyaliz hastası olan Ayşegül Çevik'e (42) nakledildi. Yine İzmir'de vefat eden 68 yaşındaki erkek donörün karaciğeri, acil nakil ihtiyacı olan İsmail Mucık'a (59) nakledilirken Denizli'de hayatını kaybeden 49 yaşındaki kadın donörün böbreği ise 11 yıldır diyaliz hastası olan Meryem Tokkaş'a (41) nakledildi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin organ naklinde bir referans merkezi olduğunu hatırlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Organ naklinde tüm branşlarda nakil yapabilen tek merkez olarak durumundayız. Hocalarımızın gece gündüz ve tatil demeden hastalarımıza şifa dağıtması ise bizleri gururlandırıyor" dedi.